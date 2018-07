Permitteringar i Hødd

Delar av administrasjonen i Hødd blir tatt ut i permitteringar over ferien. Årsaka er at budsjettet for 2018 viser seg å vere for opptimistisk på inntektssida, og ei for ambisiøs kostnadsside, skriv klubben i ei pressemelding. No ønskjer klubben å ta grep for at desse utfordringane ikkje skal bli langvarige.