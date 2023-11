Permitterer tilsette

Ved Måsøval AS sitt fiskeslakteri på Vartdal er 16 av 20 tilsette permitterte.

– Årsaka til permitteringane er at det vart avvikla ein avtale om leveranse av slakteklar fisk. Vi er i gang med forhandlingar med andre selskap for å få i gang drifta igjen. Det kan gå raskt eller det vil ta tid, seier Berit Flåmo, leiar for kommunikasjon og samfunnskontakt i Måsøval AS til Møre-Nytt.