Permitterer ikke ansatte

Bedriften PE Bjørdal i Ørsta har ikke permittert ansatte til tross for at de har leveranser til det russiske markedet. Optimar på Sunnmøre isendte for ei uke siden varsel om permittering for 65 ansatte som følge av krigen i Ukraina. Driftssjef Rolf Hjelle i Bjørdal sier de greier seg uten permitteringer nå.