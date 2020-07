Periodebillett for studentar

No kan studentar reise billegare med kollektivtransport i Møre og Romsdal. FRAM set i gang med eit prøveprosjekt for skuleåret 2020-2021 med ein periodebillett for studentar opp til 30 år, som ein kan bruke på buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal i skuleåret.