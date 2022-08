Korleis greie å opne fødeavdelinga i Kristiansund når det manglar fagfolk? Det er det store spørsmålet når helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kjem til Kristiansund torsdag.

Floken for Kjerkol er at Stortinget har bestemt at fødeavdelinga i byen skal haldast open. I tillegg har regjeringa garantert at dei skal greie dette og har løyvd 25 millionar kroner for å få avdelinga på beina igjen.

Likevel har den stort sett vore stengt det siste halvanna året fordi helseføretaket ikkje får tak i nok fagfolk.

– Vi vil ha svar på om kvar stein er snudd, seier ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap).

Han beskriv stemninga i nordmørsbyen som frykteleg dårleg, når det gjeld sjukehussaka. Sjølv har han ikkje gitt opp håpet.

Ordførar Kjell Neergaard (Ap) vil vite om alle moglegheiter er prøvd for å rekruttere tilsette til fødeavdelinga. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Går an å få tak i folk

I juni jubla folk og flagga i Kristiansund, fordi kritisk personell endeleg var på plass og dermed kunne fødeavdelinga opnast igjen etter å ha vore stengt i over eit år. Lykka varte i tre veker. Då blei nokre av dei tilsette sjukmelde og avdelinga måtte igjen halde stengt.

Det var stor glede i Kristiansund då fødeavdelinga opna i juni. Etter at avdelinga var sommarstengt, mangla det igjen kritisk personell på grunn av sjukdom og den kunne ikkje opne som planlagt. Foto: Tore Lyngvær / NRK

Per Olaf Lundteigen (Sp) er kritisk til det som har skjedd. Han meiner det går an å skaffe dei tilsette som trengst for å opne fødeavdelinga.

– Det er ingenting som heiter at ein ikkje får tak i fagfolk. Eg har ikkje opplevd det på andre sjukehus på Austlandet at ein stenger ned avdelingar, seier Lundteigen.

Han synest det er merkeleg at ein så stor organisasjon som Helse Midt ikkje har fagfolk som kan løyse ein kritisk situasjon. Om naudsynt bør fagfolk flyttast på innanfor føretaket, meiner han.

Sylvi Listhaug (Frp) trur det hadde vore lettare å få tak i fagfolk dersom fødeavdelinga i Kristiansund skulle eksistere også etter at det nye sjukehuset står ferdig. Foto: William Jobling / NRK

Forstår at dei ikkje vil jobbe der

Tre sjukehusleiarar trekte seg nyleg frå jobbane sine, fordi dei meiner det ikkje er mogleg å gjenopne fødeavdelinga. Helseføretaket slit med å rekruttere fagfolk når også resten av landet manglar jordmødrer og gynekologar. Dersom dei skal lokke med høgare løn eller flytte folk frå andre stader, fryktar dei at andre sjukehus må stenge sine avdelingar.

Sylvi Listhaug (Frp) forstår at helsepersonell ikkje vil søke jobb på ei fødeavdeling som uansett blir nedlagt i 2025. Då står det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal klart.

– Det som ville løyst det er å vidareføre fødeavdelinga også etter at nysjukehuset står klart, seier Listhaug.

Ho forventar at helseministeren tar grep og gir tydeleg beskjed om at alle moglegheiter må prøvast og at pengane som er løyvd blir brukt for å få på plass tilbodet.

Gravide Christanse Reitan Yttervik meiner mangelen på fagfolk er ei nasjonal utfordring, som helseministeren må ta tak i. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Nasjonalt problem

Gravide Christanse Reitan Yttervik har slått seg til ro med at ho ikkje skal føde i heimbyen når ho har termin om ein månads tid.

– Det er ikkje ideelt. Ein by på Kristiansund sin storleik burde hatt fødeavdeling, seier Yttervik. For henne er det viktigast å føde trygt, ikkje at reisevegen er kortast mogleg. Å ha open fødeavdelinga dersom det er for få tilsette, kjennest ustabilt. Ho ynskjer fagleg kvalitet og stabilitet.

– Det hjelper ikkje å rope at ein skal berre hente inn vikarar og meir pengar, seier Yttervik, som trur den lokale sjukehusleiinga har gjort så godt dei kunne for å rekruttere tilsette.

Ho meiner helseministeren må sjå på føde- og barseltilbodet og mangelen på fagfolk som ei nasjonalt utfordring, ikkje berre som ei krise på Nordmøre.

– Det er gjort for lite langsiktig. Det er for få fagfolk totalt sett, seier Yttervik.

Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikkje kommentere saka før torsdag ettermiddag.