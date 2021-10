Per Inge «Pingen» Hansen er død

Per Inge «Pingen» Hansen gjekk bort seint i går kveld 80 år gamal. Det skriv Moldejazz i ei pressemelding. Saman med Kikkan Sættem var Hansen ein av initiativtakarane og grunnleggjarane av Molde International Jazz Festival i 1961. I 2020 fekk han Molderosen for sitt arbeid for jazzmiljøet i Molde.