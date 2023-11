Med raske steg hastar Marit Waag til toalettet med ein slagpasient. Det er ein travel formiddag på sjukehuset i Ålesund.

– Eg vil ikkje seie at eg kom som ei gudegåve i dag, men eg kom som ei hjelpande hand, ler 65-åringen.

Waag har gått av med pensjon, men tar vakter for å tette hola i vaktplanen. Over heile landet er det skrikande mangel på sjukepleiarar.

Pensjonistane blir kalla reservestyrke eller det grå gullet.

Sjukepleiaren har jobba i helsevesenet i 40 år og har no ei 19,9 prosent stilling. Så mykje kan ho jobbe utan å bli trekt i pensjon.

Under pandemien blei det tydeleg kor viktig pensjonert helsepersonell var for å få hjula til å gå rundt.

No har fleire trua med å slutte på grunn av eit lovforslag frå regjeringa, som betyr at løna blir vesentleg redusert.

Marit Waag er spesialsjukepleiar og tener 584 kroner i timen på ei seinvakt i helga. 1. juledag kan ho tene 820 kroner timen.

Med pensjonistløn på 233 kroner timen, blir det lite lukrativt å ta vakter.

– Det er uinteressant. Då sluttar eg berre. Dei kallar det seniorløn, eg kallar det half prise nurse, seier Waag. Ho får kveldstillegg oppå pensjonistløn, men likevel meiner ho det er for lite.

Marit Waag har 40 års erfaring frå helsevesenet. Ho er spesialsjukepleiar og har også undervist sjukepleiarstudentar. Foto: Remi Sagen / NRK

Endringar i lov om Statens pensjonskasse Ekspander/minimer faktaboks I dag er minstegrensa for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, i apotekordninga og sjukepleiarordninga at arbeidstida utgjer 20 prosent eller meir av full stilling.

Det betyr at pensjonerte sjukepleiarar kan jobbe inntil 20 prosent på ordinær lønn utan å få trekk i pensjonen.

Regjeringa foreslår at denne minstegrensen for rett til medlemskap i dei tre pensjonsordningane blir oppheva.

Konsekvensane er at pensjonistane dermed blir innmeldt i pensjonsordninga frå første arbeidstime.

For å unngå å få reduksjon i pensjonen, kan pensjonistane jobbe på pensjonistløn. Den er på 233 kroner.

Fleirtalet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ber regjeringa om å vurdere unntak for innmelding i pensjonsordninga for sjukepleiarar.

Kan bli unntak for sjukepleiarane

Den nye pensjonslova skal sikre at deltidstilsette i det offentlege får pensjon frå første arbeidstime, og ikkje må ha over 20 prosent stilling som i dag.

– Det viktige med lova er å sikre dei 25.000 som jobbar deltid ein høgare pensjon når dei går av, seier statssekretær Tomas Norvoll i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Lovforslaget får konsekvensar for pensjonerte sjukepleiarar som dermed blir trekt i pensjon. Alternativet då er å jobbe på pensjonistløn.

Etter bekymringar frå Sjukepleiarforbundet har stortingspolitikarar fått fleirtal for å be om ei løysing, slik at Marit Waag og dei andre pensjonistane held fram i jobben.

– Pensjonerte sjukepleiarar har vore ein svært viktig ressurs for norsk helsevesen, og spesielt i distrikta, seier Per Vidar Kjølmoen (Ap) i Arbeids- og sosialkomiteen.

Dei ber regjeringa finne ei ordning for sjukepleiarane. Det betyr at lova tidlegast kan settast i kraft frå 1. juli 2024.

Glad for at dei kan rekne med pensjonistane

45 pensjonistar er på løningslista til Helse Møre og Romsdal i 19,9 prosent stilling. Dei fyller hol i vaktplanen på dagtid, kveld, natt og helg.

Helseføretaket frykta at dei ikkje kunne bruke pensjonistane etter nyttår på grunn av den nye lova. Etter politikarane sin snuoperasjon kan dei no rekne med pensjonistane det neste halvåret.

– Dei har ein stor kompetanse, erfaring og er ein viktig ressurs for oss, seier HR-direktør Kjetil Lundberg.

Kjetil Lundberg er HR-direktør i Helse Møre og Romsdal. Han seier at pensjonistane er ein viktig ressurs. Foto: Remi Sagen / NRK

Vil jobbe endå meir

På pasientrommet viser Marit Waag ei gruppe studentar korleis dei skal bruke ein blæreskanner. Ho har undervist sjukepleiarstudentar tidlegare og likar å ause av kunnskapen sin.

Ho synest det er fantastisk at politikarane no gjer heilomvending og kanskje kan sikre at ho får behalde løna si, samstundes som dei unge i deltidsstillingar blir varetekne.

– Det er ein kjempeide. Eg fattar ikkje at dei ikkje kom på det tidlegare. Eg reknar med politikarane har tatt seg saman og snakka om kva som er smarte grep for å få ei nokolunde bemanning i helsesektoren, seier Waag.

Ho meiner at politikarane bør sørge for at ho også kan utvide stillinga si til 30 prosent, utan å tape pensjon.

– Eg kunne gjerne ha jobba to dagar i veka. Det har eg helse til, seier Waag.

Lovforslaget skal behandlast 7. november.