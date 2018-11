Pengestraumen kan bli omfordelt

Helseminister Bent Høie opnar for at den vanskelege økonomien i Helse Møre og Romsdal kan løysast ved ei omfordeling av pengestraumen i helseføretaket. Helse Midt-Noreg hadde eit betre økonomisk resultat enn venta, medan Helse Møre og Romsdal må spare nesten ein halv milliard dei komande tre åra. Høie ser med ei viss uro på situasjonen her i fylket. – Helse Midt-Noreg har ein berekraftig økonomi slik vi ser det, seier Høie til NRK.