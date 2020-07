Penger til tilrettelagt transport

Samferdselsdepartementet tildeler Møre og Romsdal fylkeskommune drøyt 5 millioner kroner slik at flere får benytte ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede. Ordningen skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Pengene skal sørge for at 500 brukere får mulighet til å bruke ordningen, i dag er det 235 som bruker tilbudet i fylket.