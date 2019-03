Penger til selvkjørende Sundbåt

Planleggingen av en ny elektrisk og selvkjørende Sundbåt er godt i gang. Prosjektet har nå fått seks millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene skal blant annet gå til planlegging, design, utvikling av autonomi og simulatorløsninger. Forsknings- og utviklingsløpet er planlagt å skje over en toårsperiode, og skal gi underlag for bygging av ny båt. – Selskapet er opptatt av å ta vare på Sundbåtens sjel og 143 år gamle historie. Dette er den beste måten å sikre grunnlag for videre drift de neste 100 år, uttaler daglig leder i Sundbåten, Susanne Kirk Lossius i ei pressemelding.