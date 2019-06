Penger til nytt dekke er på plass

Tidligere i juni ble det kjent at Ole Gunnar Solskjær bladde opp 650.000 kroner for å få bedre dekke på Kristiansunds eldste kunstgressbane. Planen var å bruke kunstgress som byttes ut på KBKs hjemmebane i juli. Men i tillegg til Solskjærs bidrag manglet det noen hundretusener. Nå melder Tidens Krav at byens befolkning har spleiset med nok penger til å få opprustet banen. – Bytte av dekke er i boks. Dette er en gladsak, sier klubbleder i Clausengen fotballklubb, Jan Trygve Pedersen, til avisa.