Penger til læreplasser

Fylkene får 370 millioner for å skaffe flere læreplasser.

– Hvert år står flere tusen ungdommer uten den læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Møre og Romsdal får over 20 millioner. Pengene skal gå til å styrke arbeidet med å kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplasser og skaffe flere læreplasser.