Penger til helsetjenesten

Ti kommuner på Sunnmøre får tilsammen 13,7 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Regjeringen ønsker å bygge opp et godt lavterskeltilbud for barn, og tildelingen nå er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. Kommunene får fra 270 000 kroner til 5,7 millioner kroner.