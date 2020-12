Magnussen-modellen forklart:

Dei offentlege sjukehusa får ein god del av pengane sine frå Staten, og det har vorte lagt ned mykje arbeid i å finne ei rettferdig ordning. Slik vart Magnussen-modellen til.

Noregs helsevesen er delt inn i fire helseregionar.

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Øst

Magnussen-modellen er først og fremst til for å sørgje for ei rettferdig fordeling mellom dei fire regionane.

Utvalet har prøvd å finne ut kva forhold som påverkar kor dyrt det er å drive spesialisthelseteneste i ulike delar av landet, og kom fram til mellom anna desse faktorane spelar inn.

Innbyggjartal

Alder

Utdanningsnivå

Avstand til næraste akuttsjukehus

Regionane står sjølv fritt til å bestemme korleis pengane skal fordelast internt, og det er dette som er grunnlaget til striden i Helse Midt-Norge no.

Sjukehusa har òg andre inntekter. DRG-poeng (diagnoserelaterte grupper), betyr at dei får pengar etter kva type pasientar dei behandlar. Dei får òg tilført pengar etter gjestepasientordninga. Det vil seie at dersom ein person som bur i Møre og Romsdal blir behandla i Trøndelag, så tener Trøndelag ekstra på dette. Eigenandelar er òg ei inntektskjelde for sjukehusa.

Helse Midt består av tre helseføretak: