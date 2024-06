Pengedryss til gode tiltak

Fire kommunar får til saman 14,3 millionar kroner frå fylket i tilskot for å styrke arbeidet med helse og livskvalitet. I Ulstein skal dei starte ein kafé drifta av ungdom for å hindre utanforskap. I Herøy skal dei starte ein småjobbsentral for ungdom som fell utanfor skule og arbeidsliv.I Haram går pengane til tiltak for at åttandeklassingane skal få ein god start på ungdomsskulen. I Ålesund skal dei styrke innsatsen mot elevar med framandspråkleg bakgrunn.