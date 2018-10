Pengar til rusfeltet

Regjeringa vil i sitt forslag til statsbudsjett for neste år sette av om lag 8 millionar kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet i Møre og Romsdal. Det seier stortingsrepresentant Marianne Synnes (H). Opptrappingsplanen inneber at fleire skal få hjelp for sitt rusproblem, at hjelpa skal kome tidlegare og vere tilpassa kvar einskild sitt behov. Det er kommunane som i hovudsak skal disponere dei 8 millionar kronene.