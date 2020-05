Pengar til idrettsanlegg

Det blir full kompensasjon for moms til idrettsanlegg i Møre og Romsdal. Lag og foreiningar i fylket har søkt om vel 13,6 millionar kroner i momskompensasjon. Det betyr at ein i Møre og Romsdal vil unngå ei avkorting på vel 4,8 millionar kroner. Eit døme er Smøla IL, som vil kunne få vel 770 000 kroner i kompensasjon for nytt klubbhus, skriv regjeringa i pressemeldinga.