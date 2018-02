Pengar til freda bygg

Riksantikvaren har løyvd 4,5 millionar kroner til fordeling blant eigarar av freda hus i fylket. Pengane går til fylkeskommunen, som deler dei ut til lokale eigarar. Dei som eig private freda bygg gjer ein stor innsats for kulturarven, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. I fleire fylke er det behov for betre oversikt over tilstanden til dei freda bygningane, seier riksantikvar Jørn Holme.