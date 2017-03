Pengar til fiskerhamn i Giske

Giske kommune får 80 millionar kroner i til mudring og utbetring av hamna på Gjøsund i Nasjonal transportplan. Pengane skal kome i perioden 2023-2029. Kommunen har i lengre tid jobba for å få på plass ei slik finansiering for at hamna skal få status som nasjonal fiskerihamn.