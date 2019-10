Pengar og oppgåver ved SNR

Det er framleis ein risiko for at SNR-prosjektet ikkje kan bli realisert innanfor den økonomiske ramma utan å endre funksjonane ved sjukehuset. Det framgår av eit oversyn over risikobildet i Helse Midt-Noreg. Ei vellykka gjennomføring av prosjektet er avhengig av at reduksjon av arealet blir konkretisert og godtatt av driftsorganisasjonen, står det i papira som blir lagt fram for styret neste veke.