Pengar frå Grøn plattform

Tre prosjekt i fylket får pengar frå regjeringas Grøne plattform. Norwegian Hydrogen AS og ÅKP AS, begge i Ålesund, samt Norsk Mineral AS i Molde, får 300 000 kroner kvar. Prosjektet skal legge til rette for grøn vekst og eit berekraftig næringsliv. 89 prosjekt i landet har fått pengar og totalt blir det delt ut over ein milliard kroner over tre år.