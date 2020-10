Pellegrino takker for enorm støtte: – Det viser at det er håp i verden

– Det har vært veldig rørende å se at så mange har tatt seg tid til å beklage at sånt kan skje i 2020. Det er alt fra fotballfolk til vanlige mennesker som har tatt kontakt, sier KBK-spiller Amahl Pellegrino til NRK.

Han har fått massiv støtte etter at Aalesund-supportere begynte å rope «ape» til han etter søndagens kamp.

Mennesker har tatt kontakt med Pellegrino fra Italia, England og Spania for å fortelle at rasisme ikke hører hjemme noe sted.

– Det viser at det er det er håp i verden. Så lenge den neste generasjonen får leve et litt finere liv enn det som er nå, så er jeg fornøyd.

Også klubben i Ålesund har vært i jevnlig kontakt med Pellegrino etter hendelsen. Han forteller at han har opplevd dialogen med klubben som ryddig.

– Det virker som en oppegående gjeng som ikke har lyst til å ha dette på deres klubbarena og i hverdagen generelt.

– Det skjer i Norge også

Det er ikke første gang Pellegrino har opplevd rasisme.

– Det er mange år siden nå, så jeg hadde glemt hvor brutalt det kan være, sier han og legger til:

– Jeg har flere utenlandske kompiser som får oppleve sånt ganske ofte, så hverdagen er ikke så fin som den burde være.

Pellegrino sier at Norge har fått kjenne på at det er ikke bare er i USA at rasisme fortsatt finnes.

– Det er noe folk har prøvd å si ganske lenge, men kanskje folk får litt øynene opp for det nå.

AaFK jobber videre med saken

Direktør i Aalesunds FK, Geir Vik. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Aalesund-direktør Geir Vik sier at klubben har jobbet på høyspreng for å finne de som står bak utsagnene.

– Vi har jobbet med saken hele dagen og vi tar den på største alvor. Vi har nulltoleranse for rasisme og vi forsøker å komme til bunns i det slik at vi kan utføre sanksjoner mot dem som har kommet med slike ytringer.

Klubben har også dialog med de to ulike supporter-grupperingene på stadion og andre som kan være tilknyttet situasjonen.

– Vi fortsetter til vi har fått klarhet i situasjonen, sier Vik.

Pellegrino jubler etter å ha scoret 1-0 på straffe mot Brann tidligere i sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Blir i KBK

Mandag kveld bekrefter Pellegrino til NRK at han blir hos KBK ut sesongen. Dermed er det slutt på spekulasjoner om et klubbskifte i denne omgang.

– Selvfølgelig håper jeg at noe skjer etter sesongen, men i dette vinduet har jeg takket nei til alt som har kommet foreløpig.