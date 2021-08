Pellegrino har landet i Bodø

Etter det Avisa Nordland erfarer nærmer tidligere KBK-spiller Amahl Pellegrino seg en overgang til Bodø/Glimt. 31-åringen landet i Bodø like etter klokka 10.00 tirsdag.

Pellegrino gikk til klubben Damac FC i Saudi-Arabia fra Kristiansund i Eliteserien i januar. Sist uke bekreftet 31-åringen at kontrakten var terminert.

Pellegrino hevdet overfor Avisa Nordlands journalister at han bare skulle til Bodø for å levere noen klær til sin tidligere lagkamerat i Kristiansund Sondre Sørli. I 2020-sesongen scoret Pellegrino 25 mål for KBK i Eliteserien (NTB).