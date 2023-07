Peker på USA og England

Norges spisstjerne Ada Stolsmo Hegerberg har ingen «brannfakler» når hun skal liste opp favorittene i det kommende fotball-VM i Australia og New Zealand. Norge kommer til mesterskapet som underdog etter et svakt EM i fjor, men de største favorittene har Hegerberg kontroll på. Hun peker på vinnerkandidater som USA og England. – Helt ærlig så synes jeg det er veldig vanskelig å forutsi hva som kommer til å skje i et VM og mesterskap generelt. Det kommer alltid til å være «top dogs» som har store forventninger, og som alltid er oppi der. Man kan aldri avskrive USA, og England kommer fra et veldig sterkt EM. Jeg vil si at de som har erfaringen og har vunnet noe vil stille sterkt i VM, sier Hegerberg til NTB én uke før mesterskapet sparkes i gang.