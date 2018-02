Peikar på fleire risikoområde

Ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) av Utviklingsplanen til Helse Møre og Romsdal peikar på fleire risikoområde av HMR si evne til å følgje opp forpliktinga som er nedfelt i helse- og omsorgslovgivinga. Blant desse er uro knytt til at interne geografiske/faglege interesser utfordrar helseføretaket si evne til å sikre best mogleg pasienttilbod gjennom samhandling/heilskap, oppgåve- og ansvarsdeling. Andre risikoområde er å få nok helsepersonell med rett kompetanse og manglande evne til å vedlikehalde og utvikle bygningsmessig infrastruktur og utstyr, samt å gjere prioriteringar for å sikre berekraft både til investeringar og drift. Analysen blir lagt fram for styret i helseføretaket neste veke. Sjå heile lista her.