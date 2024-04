Peika på utfordringar i NTP

Onsdag møtte Vestlandsrådet stortingsrepresentantar frå dei tre vestlandsfylka Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

Målet med møtet var å fremme ein konstruktiv dialog mellom Vestlandsrådet og dei inviterte stortingsbenkane for å sikre at Nasjonal transportplan på best mogleg måte reflekterer og tener regionane sine felles interesser, skriv Vestlandsrådet i ei pressemelding.

– Felles for fylka på Vestlandet er underfinansieringa av fylkesvegane, underfinansieringa av ferjedrifta og ferjefri E39, seier leiar av Vestlandsrådet, fylkesordførar Anders Riise (H) frå Møre og Romsdal.