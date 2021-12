Påvist ILA ved Reistad i Rauma

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Reistad i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Salmar Farming AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten. Mattilsynet ber om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.