Paven ber alle be Fader Vår

Pave Frans i Den katolske kirke ber hele verden bli med å be Fader Vår onsdag kl 12.00 norsk tid.

Paven vil ha med folk for å be om at smitten fra det dødelige koronaviruset skal stoppe.

Biskop Ingeborg Midttømme oppfordrer folk i Møre bispedømme om å bli med å be.