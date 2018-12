Pause i Ålesund

Aalesund leiar 1–0 til pause heime mot Stabæk i den andre av to kvalifiseringsfinalar til Eliteserien. – Men det spørst om ikkje Stabæk vart snytt for ei straffe, seier NRK sin kommentator Rune Hustad. Uansett er no stillinga 1–1 totalt. Om det står seg til full tid i dag blir det ekstraomgangar.