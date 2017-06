Påstand om fengsel i 5 1/2 år

Aktor la torsdag føremiddag ned påstand om fengsel i fem år og seks månader for den hovudtiltalte i den store fiskesvindel-saka i Ålesund. Dette er det same som han blei dømt til i tingretten i oktober. I tillegg til fengselsstraffa meiner aktor at mannen må betale tilbake over seks millionar kroner.