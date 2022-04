Havila-sjefen: – Håper vi kan forlate Bergen fort 

– Skipet ligger fortsatt i Bergen, og vi avventer en tilbakemelding fra Utenriksdepartementet med tanke på en søknad vi har sendt om dispensasjon fra sanksjonsreglene, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, til NRK, onsdag ettermiddag.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini Foto: Hurtigruten / NTB scan

Klokka 12.45 sier Martini de er i en god dialog og håper på en tilbakemelding i løpet av en time eller to, og at de da kan forlate Bergen. Klokken 15.00 har Havila fortsatt ikke hørt noe, ifølge direktøren.

Han sier de uansett må ta en beslutning angående hva som skal skje videre i løpet av dagen. Får de ingen tilbakemelding, må reisen kanselleres, ifølge Martini.

Kystruteskipet kom inn fra Ålesund til Bergen litt etter klokken 12 tirsdag, og skulle etter planen seile videre langs norskekysten. Slik ble det ikke og skipet ligger fortsatt til kai.

– Det er en usikkerhet rundt forsikringsdekningen som gjør at avgangen er utsatt. Det er en situasjon som har oppstått som følge av sanksjoner mot leasingselskapet som har finansiert Havila, sier kommunikasjonsansvarlig Lasse Vangstein til Bergens Tidende.

Terje Albregtsen som bor i Molde hadde gledet seg til rundreisa til Kirkenes og tilbake til Bergen. Foto: Roza Sadik Bawan / NRK

Hurtigruten til unnsetning

For å hjelpe til i en krevende situasjon, vil Hurtigruten tilby gratis reise for lokalpassasjerer som er rammet av stansen, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Administrerende direktør i Hurtigruten, Hedda Felin. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi håper dette kan bidra til at så mange lokale passasjerer som mulig kommer seg dit de skal i påsken, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

For å sørge for at frakt og varer kommer fram vil Hurtigruten Norge overta Havila Capellas bookede gods inntil videre.

– Situasjon er uviss

Det er 232 passasjer om bord og Terje Albregtsen som bor i Molde er en av dem. Han forteller at tirsdag kveld klokka 20.30 fikk de vite at avgangen var forsinket, og litt senere fikk de beskjed om at skipet ventet på et dokument fra myndighetene før de fikk seile.

– Situasjonen er uviss, og vi vet ikke om vi får reise eller ikke. Her i lugaren er vi forberedt på å i verste fall pakke kofferten igjen i dag, sier han onsdag morgen.

De hadde gledet seg til reisen til Kirkenes, og sier han de har fått lite informasjon om hva som foregår. Det har vært et informasjonsmøte klokka 09 onsdag, men situasjonen er fortsatt uviss.

– Vi fikk vite svært lite. Det settes opp shuttlebuss til fisketorget i Bergen, og de sier vi kan ta en tur, men kom gjerne tilbake til lunsj. Alt flyter.

Selv om passasjerene skal være med godt mot, er det mye venting og usikkerhet.

– Situasjonen er litt uholdbar, men det er ikke verst for oss. Det er verre for de tyske og østerrikske passasjerene som kanskje ikke har hørt om at rederiet har fått finansiering på den måten de har gjort, og ble veldig overrasket da de våknet i dag.

Havila Capella ligger nå til kai i Bergen med passasjerer om bord. Terje Albregtsen er en av dem, og han har tatt bilde fra lugaren. – Situasjonen er uviss, sier han. Foto: Terje Albregtsen

Ny finansiering

Havila Kystruten har jobbet lenge med å skaffe ny finansiering av sine fire skip. Mandag ble det klart at selskapet GTLK, som skulle finansiere de fire skipa, er sanksjonert på grunn av sanksjonene mot Russland.

– Det at ting stoppes over natta, det er det som er vanskelig for oss, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, til NRK.

Ifølge direktøren er det forsikringsselskapet Gard sin forståelse av sanksjonsregelverket som gjør at båten fremdeles ligger i Bergen. Gard AS opplyser at de ikke kommenterer pågående saker eller individuelle kundeforhold.

– Vår rolle som forsikringsselskap er å sikre mennesker, miljø og eiendeler, mens vi hele tiden opererer i tråd med gjeldende regelverk og sanksjoner, sier seniorrådgiver Svein Buvik.

Havila Kystruten fikk i 2018 i oppdrag å drifte fire av de daglige rutene mellom Bergen og Kirkenes. Foto: Tipser

Trenger 4 milliarder

Da finansieringsselskapet GTLK ble rammet av sanksjonene, sa konsernsjef i Havilagruppen Per Sævik til NRK at de trenger å refinansiere nesten 4 milliarder kroner.

– Vi må forholde oss til det som er bestemt. Det er to ting å si om det. Det ene er at vi holder oss lojale til beslutningene som myndighetene har tatt. Det andre er at vi må ut og finne ny finansiering på alle fire kystruteskipene.

– Det er snakk om mellom 3,5 og 4 milliarder kroner, så det er et betydelig beløp. Vi er ikke bekymret for at vi ikke skal få på plass en ny finansiering, men det vil ta litt tid, sa Sævik.

Per Sævik, konsernsjef i Havilagruppen. Foto: Frode Berg / NRK

– Men er dere ikke da i strid med den boikotten av det russiske selskapet som skal eie disse fire skipene?

– Nei, det russiske selskapet eier foreløpig den ene båten som er i drift. Det er et norsk skip, med norsk flagg og besetning, slik at vi er ikke bekymret for at der kan skje noe. Men den båten blir også refinansiert sammen med de tre andre båtene som russerne ikke har eierskap til nå.

– Er du sikker på dere klarer å hoste opp 4 milliarder kroner?

– Ja, vi skal ikke ha de denne uken, men vi skal ha finansiering på å ta ut båt nummer to som nå er ferdig. Det blir et norsk selskap som overtar den båten. Der har vi kontroll, så det er ingen grunn til bekymring.

I dialog med departementet

Samferdselsdepartementet er kjøper av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes. Departementet har opprettet dialog med Havila Kystruten om hvordan driften av selskapet blir påvirket av sanksjoner mot Russland.

– Dette er svært beklagelig for de reisende. Vi vil være i løpende dialog med selskapet. Det er for tidlig å si når Havila Kystruten kan gjenoppta sine seilinger. Nå må selskapet få områ seg, og finne tilfredsstillende løsninger på de problemene som har oppstått, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.