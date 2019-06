Passasjerene må betale

Fylkesutvalget gjorde i ettermiddag et vedtak om innføring av AutoPass ordninga for fylkesvegfergene som betyr at passasjerene må betale. Dette vil bety at det blir to ulike ordninger for riksvegfergene og fylkesvegfergene i Møre og Romsdal. For riksvegfergene er det innført betaling for biler, men passasjerene slipper. Å innføre dette blir kostbart for fylkeskommunen, mener politikerne. Vedtaket i fylkesutvalget betyr at dagens satser og rabatter skal gjelde videre