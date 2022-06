Passasjerane tilbake på bussen

Nesten 90 prosent av busspassasjerane i fylket er tilbake etter covidpandemien. Seksjonsleiar Jesper Wiig i Fram seier det er veldig gledeleg, men at det er vanskeleg å få tilbake den siste ti-prosenten. For å kunne oppretthalde rutetilbodet er Fram avhengig av at staten gir ekstra støtte, seier Wiig.