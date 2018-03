Påskegodt kan være farlig

Påskegodt, påskepynt og turer i naturen hører for mange til i påsken. Men felles for dem alle er at de kan være potensielt farlige for kjæledyret ditt. – Hver eneste påske får vi inn dyr som har blitt forgiftet eller fått i seg mat de ikke tåler, forteller veterinær Morten Nossen. Les mer om det her: