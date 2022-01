Pasientombudet bekymret

Legeforeningen melder nå at 130.000 nordmenn står uten fastlege. Ifølge den samme foreningen har 10.000 mistet fastlegen sin bare den siste måneden.

Situasjonen bekymrer pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal, Hanne Haavde Stenseth.

– Fastlegen er en del av grunnmuren i helse- og omsorgtjenestene. Har du ikke fastlege utgjør dette en fare for at man ikke får nødvendig behandling av sykdom og at sykdom oppdages for sent. Terskelen for å oppsøke hjelp kan også bli for stor om du ikke har fastlege. Legevakt vil ikke fylle samme funksjon som en fastlege, sier pasientombudet.