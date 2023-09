Pasientombodet bekymra for Helseplattforma

Pasient- og brukarombod Hanne Haavde Stenseth er uroa for at det nye journalsystemet Helseplattforma ikkje vil fungere som den skal når sjukehusa i fylket skal ta systmet i bruk neste vår. Haavde Stenseth opplever at mange brukarar og andre har svekka tillit til Helseplattforma.

Det blir stadig meldt om feil og manglar frå dei som har tatt ordninga i bruk ved St. Olavs hospital i Trondheim. Dei ansvarlege for Helseplattforma har frist til nyttår med å rette feila.