Pasientar ligg for lenge

Molde kommune har dei siste fire åra betalt 27.276.799 kroner til Helse Møre og Romsdal for ferdigbehandla pasientar som har blitt liggjande for lenger på sjukehuset. I tillegg fører mangel på sjukehusplassar til at mange av korttidsplassane blir brukt til langtidsplassar. Det skriv Romsdals Budstikke.