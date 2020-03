Pasient på Ålesund sjukehus smitta

Ein innlagd pasient ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronasmitte, melder Helse Møre og Romsdal. Tilstanden er stabil, og personen får ikkje intensivbehandling. Torsdag 19.mars blei ein person innlagd ved sjukehuset i Ålesund mistenkt med koronasmitte. I dag kom testresultatet som påviser smitte. «Tilsette ved sjukehuset var derfor godt førebudd på å ta i mot pasienten. Verken tilsette, eller andre pasientar ved Ålesund sjukehus har vore eksponert for smitte frå den koronasmitta pasiente», skriv helseføretaket i ei pressemelding. Personen som er innlagd kom heim frå ferie i utlandet 8. mars og har vore i heimekarantene. Sjukehuset har to pasientar lagt inn no.