Den uvanlege rettssaka mot den tidlegare fastlegen på Sunnmøre, rullar opp intime detaljar rundt kva som skal ha skjedd på legekontoret. Retten fekk onsdag høyre ei av dei fornærma kvinnene fortelje om ein fastlege som skal ha låst døra og forgripe seg mot henne fleire gongar.

– Eg hadde alltid auga igjen, forklarte kvinna og la til at fastlegen pusta tungt og var veldig raud i ansiktet.

Avhøyret av kvinna blei gjort før rettssaka starta, og dette blir no spelt av i retten. Her forklarer kvinna om ein fastlege som brått endra karakter etter at ho hadde vore pasienten hans i lang tid.

– Han sa at eg ikkje måtte seie det til nokon, at dette var vår hemmelegheit, forklarte ho.

Den tidlegare fastlegen har nekta straffskuld på alle punkt, og tok til tårene tysdag då han fortalde om kor viktig arbeidet og pasientane har vore for han.

Statsadvokat Magne Nyborg stilte spørsmål ved om kvifor kvinna heldt fram med å gå til fastlegen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Skal ha hatt kondom på legekontoret

Kvinna som forklarte seg onsdag hadde problem med å halde tårene tilbake då avhøyret blei gjort, og gøymde tidvis ansiktet i hendene. Ho forklarte at fastlegen tok fram kondom frå skrivebordet på legekontoret, og at ho syntest det var rart å ha slikt der. Han skal ikkje ha forsøkt å gøyme dei brukte kondoma.

– Eg syntest det var rart at han torde å kaste kondomet i bossbøtta, for det var vel ei vaskehjelp som kunne finne det, forklarte ho.

Tysdag forklarte ei anna kvinne seg om overgrep som skal ha starta på legekontoret, og halde fram heime hos henne. Begge kvinnene hevdar at legen skal ha forklart kroppskontakten med at det skulle hjelpe mot plagene deira.

Det er sett av seks dagar til rettssaka i Møre og Romsdal tingrett. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

– Redd for å misse medisinane sine

På spørsmål frå aktor om kvifor ho ikkje slutta å gå til fastlegen, forklarte kvinna at ho ikkje klarte det, og at ho var smigra over at han valde henne.

Kvinna forklarte også at ho var redd for å miste medisinane sine, dersom ho klaga på framferda til fastlegen.

– Eg var redd for å komme i unåde. Det var jo han som skreiv ut medisinane mine, forklarte ho.

– Kjende meg som ei hore

Retten fekk også høyre kvinna forklare seg om det sterke ubehaget med tanke på dei andre pasientane.

– Eg syntest det var veldig ubehageleg at det sat pasientar ute på venterommet som skulle inn på legekontoret etterpå, med tanke på det som hadde skjedd. Eg tenkte spesielt på barn og eldre, eg syntest det var grufullt. Eg kjende meg som ei hore, forklarte ho.

Seinare under rettssaka skal legen på nabokontoret forklare seg. Det skal også ekskona og fleire tidlegare pasientar og kjærastar.

Den populære fastlegen er tiltalt for å ha forgripe seg mot tre kvinner, men nektar straffskuld. Han skal forklare seg om påstandane til kvinna torsdag.