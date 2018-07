Pasient fikk ikke stivkrampesprøyte

En pasient ved Ålesund legevakt hadde behov for stivkrampevaksine i slutten av juni, men fikk beskjed om at de ikke hadde vaksinen, skriver Sunnmørsposten. Kommuneoverlege Karsten Vingen sier til avisen at det har vært en menneskelig svikt.