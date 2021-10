Pasient døydde i trapp

Volda sjukehus har sett i verk sikringstiltak etter at ein pasient døydde i ei trapp. Pasienten var forvirra og måtte passast på. På grunn av dårleg bemanning og opne dører kom han seg ned i trappa der han fekk hjartestans. Det skriv Sunnmørsposten. – Dette førte til at han potensielt fekk forseinka helsehjelp. I tillegg er det uverdig å døy åleine i ei trapp, opplyser Helse Møre og Romsdal. Obduksjon viste at dødsfallet ikkje var unaturleg.

Ifølge avisa blei Statsforvaltaren i Møre og Romsdal kontakta av dei pårørande etter at dei reagerte på at dødsfallet ikkje var meldt til politi eller helsetilsyn. Helse Møre og Romsdal har no hatt intern gjennomgang av saka. Sjukehuset har også tatt grep etter hendinga og bestemt at medisinsk avdeling bør sikrast utanom normal arbeidstid.