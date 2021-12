Parr mottok fylkeskulturprisen

Forfatteren Maria Parr (40) fra Vanylven mottok fylkeskulturprisen under åpninga av fylkestinget i Molde i ettermiddag. Parr er en av landets fremste barnebokforfattere. Hun debuterte i 2005 med barneboka Vaffelhjarte og har mottatt Brageprisen og Nynorsk barnelitteraturpris. Parr sa at hun er svært glad for å få prisen. Under tildelnga leste hun fra en av bøkene sine.