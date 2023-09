Pårørende reagerer på politiarbeid

De pårørende til en kvinne, som ble drept i Kristiansund i vår, vurderer å be Spesialenheten for politisaker om å etterforske politiet i Møre og Romsdal. Det skriver Tidens Krav.

I mai i år ble et ektepar funnet døde i boligen sin i Kristiansund. Den avdøde mannen har status som siktet i saken.

I etterkant fant politiet flere godkjente våpen i huset.

Ifølge Tidens Krav mener de etterlatte at politiet har hatt flere anledninger til å inndra våpnene, uten at dette ble gjort.

Blant annet hadde mannen tidligere vært dømt for ruskjøring. I dommen kom det også frem at mannen hadde et rusproblem. Politiinspektør Ove Brudevoll sier til avisen at slike saker kunne gitt grunnlag for en bekymringsmelding til forvaltningsseksjonen som behandler våpensaker. Han sier at de har etablerte rutiner for dette, men det ble beklageligvis ikke ble sendt bekymringsmelding i denne konkrete saken.