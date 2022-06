Pårørende ber om svar

De pårørende ber om svar på granskinga etter at en baby døde under fødselen på Ålesund sjukehus høsten 2021. Politiet har tidligere etterforsket saken, men konkludert med at ingen av de ansatte gjorde feil under dødfødselen. Saken blir nå gransket av Statsforvaltaren i fylket, og de pårørende ber om fortgang. NRK har tidligere fortalt om tre andre babydødsfall ved sykehusene i fylket i 2019 og 2020, der de ansatte fikk kritikk i ettertid.