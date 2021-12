Pandemien får konsekvensar for arbeidsmarknaden

Nesten 5 100 var i midten av månaden heilt eller delvis utan arbeid her i fylket, eller som deltakarar i eit arbeidsmarknadstiltak. Det er 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Nav melder at auka smitte og innstrammingar kjem til å få konsekvensar for arbeidsmarknaden. Særleg gjeld det næringar som hotell, restaurant, reiseliv og kultur.