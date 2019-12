Pallplassen røk for Løseth

Nina Haver-Løseth lå an til en sterk pallplass i slalåmrennet i Lienz akkurat ett år etter at hun skadet kneet, men en svak finaleomgang resulterte i 19.-plass for ålesundaren. Suverene Mikaela Shiffrin gikk til topps og sikret med det sin 64. verdenscupseier i karrieren. Kun Lindsey Vonn med sine 82 har flere.