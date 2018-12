Påkjørt bakfra i Ålesund

Politiet dirigerer trafikken ved Borgundvegen på E136 i Ålesund fordi det har vært et trafikkuhell. En bil har blitt påkjørt bakfra da den stoppet for fotgjenger. Den ene føreren er sendt til legevakt for kontroll, melder politiet på Twitter. Det er kø i begge retninger og man må regne med forsinkelser.