Påkjørsel bakfra i Ulsteinvik

Det har skjedd en trafikkulykke i Ulsteinvik sentrum, melder politiet. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. Nødetatene er på stedet. Politiet skriver at det skal være lettere personskade, og at de to involverte blir kjørt til legevakta for sjekk. Det skal ikke være trafikale problemer på stedet.