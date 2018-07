Påkjørsel bakfra i Eide

3 biler var involvert i et trafikkuhell i Eide rundt midnatt. Det var snakk om påkjørsel bakfra på fv. 279 ved brua over innløpet til Einsetvågen. 2 personer ble kjørt til sykehuset for sjekk fordi de klaget over nakkesmerter