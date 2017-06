Pågripne i Ålesund

På Nørve i Ålesund tok ein rusa mann seg inn i eit husvære via ei opa dør. Vedkomande blei oppdaga og sprang frå staden, men blei tatt av politiet og sett i arrest. På Ellingsøy i Ålesund er ein 36-åring meldt for ruskøyring, og for å ha både tjuvgods og narkotika.